1 февраля в тестовом режиме началось вещание детского телеканала на татарском языке «Шаян ТВ». В день премьерного выхода в эфир состоялось знакомство ведущих телеканала Шаян и Биби со своими зрителями, а также показ мультсериала «Суперкрылья» (0+) на татарском языке. Перевод мультфильма сделала студия-партнер ТНВ «Аксу».



«Пока вещание «Шаян ТВ» будет идти в тестовом режиме. Сейчас мы работаем для самых маленьких зрителей, но в дальнейшем, конечно, будут программы и для детей старшего возраста. Для них уже есть отснятые проекты, формируется база, идет сбор материала и информации для будущих программ. Еще до старта телеканала мы открыли в соцсетях специальные группы, в которые приглашаем наших маленьких друзей.

В день начала работы телеканала в эфир были запущены проморолики о предстоящих новых проектах, таких как «Жырлы селфи» (6+) и «Кичке экиятлэр» (0+). В основе концепции программ - взаимодействие со зрителями. Для первой программы дети должны присылать видео, на которых они исполняют отрывки песен. Лучшие видео и будут использоваться в программе «Жырлы селфи». Для программы «Кичке экиятлэр» зрители могут присылать сказки собственного сочинения, и самые удачные произведения мы прочитаем в эфире. Наши зрители могут прислать и видео того, как они читают сказки. Эти программы должны быть яркими, современными, с большим графическим наполнением. Поэтому мы сейчас работаем и на перспективу в том числе: у нас должны быть красочные, графически оформленные программы», - рассказала редактор «Шаян ТВ» Резеда Хасанова.

Она также отметила, что в ближайшее время «Шаян ТВ» начнет вещание в интернете: на специально созданном сайте детского телеканала в любое время суток можно будет посмотреть понравившуюся программу.

Новый детский телеканал на татарском языке давно ждали татары из стран дальнего и ближнего зарубежья. По словам Резеды Хасановой, детские программы, которые выходили на канале «Яшь ТВ» (прообраз «Шаян ТВ»), очень любят татары-иностранцы.

«Они пишут: «Наши дети должны говорить на татарском языке, а нам не хватает таких программ». На «Шаян ТВ» запланирован выход программы, в которой в игровой форме будет вестись обучение татарскому языку», - отметила Резеда Хасанова.

На состоявшейся недавно пресс-конференции генеральный директор АО РРК «Новый Век» Ильшат Аминов подчеркнул: «В создании творческого контента «Шаян» планируется активно использовать систему аутсорсинга: сторонние производители по заказу ТНВ будут поставлять для детского канала мультипликационные фильмы, обучающие программы, интерактивные игры на татарском языке. Основной контент канала составят лучшие образцы научно- документальных фильмов, детских сериалов, познавательных анимационных фильмов, телеэнциклопедий, музыкальных и мультипликационных фильмов, дублированных на татарский язык.

По словам гендиректора ТНВ, трансляция нового канала будет вестись через спутник, кабельные сети, Smart TV, интернет, сайт Шаян.ru, а также его можно будет смотреть в гаджетах через мобильное приложение «Шаян».

В вещательной сетке детского канала заявлено более 20 программ - познавательных, образовательных, развивающих. Резеда Хасанова подчеркнула, что на канале в обязательном порядке будут разнообразные игровые шоу, викторины и, конечно, мультфильмы.

Пока «Шаян ТВ» будет выходить в эфир пять раз в неделю (понедельник - четверг) в определенное время - в 15.00.

В ближайшей перспективе планируется переход на круглосуточное вещание.

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