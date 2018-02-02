Не так давно завершилась кампания по уплате имущественных налогов. Многие татарстанцы, получив квитанции для оплаты, заметили, что их налоги увеличились, так как выросла кадастровая стоимость объектов недвижимости, находящихся у них в собственности. Главный вопрос, который волнует тех, кто считает кадастровую стоимость завышенной, сводится к одному: каким образом ее можно уменьшить?



Как это сделать, рассказывает начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Республике Татарстан Алсу Сабирзянова.

Существует несколько способов узнать кадастровую стоимость объекта. Если требуется юридически значимый документ, то можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости, обратившись в многофункциональный центр, а можно сделать это и самостоятельно на портале rosreestr.ru. Данная выписка предоставляется бесплатно. Готовый документ можно будет получить по почте, в офисе МФЦ или на электронный адрес со специальной электронной подписью. Во всех случаях такой документ будет иметь юридическую силу.

Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов и в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра. Также узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно с помощью сервиса, который называется «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Кроме того, в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» можно узнать общие характеристики объекта недвижимости, в том числе кадастровую стоимость. Но данная информация является справочной и не может быть использована в виде юридически значимого документа.

Если заявитель считает кадастровую стоимость неверной, он может ее оспорить в суде или в специальной комиссии по оспариванию кадастровой стоимости. Физические лица могут выбирать - обратиться в суд или комиссию, а юридические лица обязаны сначала обратиться именно в комиссию.

В целом в 2017 году в специальную комиссию при Росреестре Татарстана поступило более 500 заявлений. На стадии приема заявлений порядка 300 обращений было отклонено. Значительное количество отклоненных заявлений связано с тем, что заявители подают в комиссию неполный комплект документов, необходимых для рассмотрения в рамках действующего законодательства.

В состав комиссии входят представители Управления Росреестра по РТ, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ (т. е. Кадастровой палаты), Министерства земельных и имущественных отношений по РТ и Национального совета по оценочной деятельности. Таким образом, решение о пересмотре стоимости принимается коллегиально несколькими экспертами.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается комиссией в течение одного месяца. В случае успешного оспаривания величина налога изменится не только за следующие налоговые периоды, но и за год, в который было подано заявление на оспаривание.

По закону есть два основания, по которым можно оспорить кадастровую стоимость. Первое - недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости. Второе - установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость.

В случае положительного решения кадастровая стоимость будет пересмотрена. Если положительное решение комиссией не принято, у каждого есть право обратиться в суд.

Следует учитывать, что Управление Росреестра по Республике Татарстан не проводит кадастровую оценку, но может помочь скорректировать стоимость, если для этого есть законные основания.

Перед тем как обратиться в комиссию, нужно хорошо рассчитать возможные выгоды. Если заявитель хочет приравнять кадастровую стоимость к рыночной, придется обращаться к услугам оценщиков, которые, как известно, не бесплатны. Получается, что заявитель, понесший определенные затраты, не всегда может их компенсировать за счет выигранного налога.

Вся информация, связанная с перечнем необходимых документов, есть на официальном сайте Управления Росреестра по РТ в разделе «Кадастровая оценка объектов недвижимости». Кроме того, результаты рассмотрения споров в кратчайшие сроки также размещаются на сайте ведомства. Непосредственно с заявлением следует обращаться по адресу: г. Казань, ул. Авангардная, 74. В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефонам: 8 (843) 255-25-28, 255-25-23.