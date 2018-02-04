В уборке казанских улиц были задействованы погрузчики, самосвалы, грейдеры и другие виды спецтехники, часть территории расчищалась вручную.

В ночь на 6 февраля на улицы Казани вышло 509 единиц спецтехники и 79 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

К уборке улиц от снега подключили 65 комбинированных дорожных машин (КДМ), 55 КДМ «Бошунг», 13 снегопогрузчиков, 21 грейдер, 16 минипогрузчиков «Барсик», 186 самосвалов и др. Часть территории расчищалась вручную.

Снег вывозили с улиц Даурская, Зорге, Кулагина, Островского и др. На некоторых участках производилась посыпка и разметание с применением КДМ и тракторных щеток, грейдерование, работа ротором.

В ночь с 4 на 5 февраля и утром 5 февраля в Казани выпала месячная норма осадков. Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в городе план «Буран».