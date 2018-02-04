«Россия в моем сердце!» - под таким названием по всей стране 3 февраля прошли торжественные митинги-концерты, приуроченные к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.



В Казани площадкой, на которой собрались тысячи людей, неравнодушных к истории страны, стал парк Победы. Митинг-концерт начался ровно в 11 часов с возложения цветов к Вечному огню, сообщает ИА «Татар-информ». Под троекратный залп к обелиску ложились сотни ярко-алых цветов в память о тех, кто сложил свои головы, защищая Отечество.

Более 700 тысяч сыновей и дочерей ТАССР ушли добровольцами на фронт. Каждый второй не вернулся с войны. Свыше 22 тысяч солдат и офицеров из Татарстана погибли, защищая Сталинград. Ветераны, представители руководства республики, силовых структур и армии, курсанты и юнармейцы, простые казанцы и гости города почтили память героев.

«Сталинград - для каждого жителя бывшего Советского Союза и постсоветского пространства это символ стойкости духа, мужества, самоотверженности советского народа в Великой Отечественной войне», - сказал в своем выступлении заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

«Снайпер - бывший казанский рабочий Анатолий Чехов, лично уничтожил 265 гитлеровцев. В обороне знаменитого дома Павлова отличились бронебойщик ефрейтор Рамазанов и красноармеец Шкуратов. Старались сделать эффективным каждый боевой вылет летчики истребительного авиаполка под командованием Героя Советского Союза Фарита Фаткулина», - сообщил Рафис Бурганов о подвигах наших земляков.

Министр рассказал и об огромном вкладе тружеников тыла, в том числе и жителей Татарстана, в эту победу, переломившую ход Второй мировой войны. «Предприятия и организации ТАССР поставляли вооружение, обмундирование, продовольствие. Тыл в тот период был подлинным вторым фронтом Великой Отечественной», - подчеркнул он.

Сейчас невозможно и представить то, в каких условиях пришлось воевать и как добывалась та великая победа, уверен руководитель Центрального исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов. Главным его пожеланием было, чтобы нынешним поколениям не довелось испытать все тяготы войны на себе.

Со знаменательной датой поздравили собравшихся Герой Советского Союза Борис Кузнецов, начальник Казанского суворовского военного училища Валерий Миронченко, руководитель регионального штаба общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», зампредседателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков, руководители музеев, поисковых отрядов и другие.

В парке звучали песни военных лет, и собравшиеся активно подпевали выступавшим.