Казань посетили основатель программы международного сотрудничества по вопросам развития велокультуры «Немецко-российский тандем Russisch-Deutsches Tandem» Йонас Эберлейн и супружеская пара из Австрии Роналд и Ева Клосс.

Они приехали в наш город в преддверии VI Международного зимнего велоконгресса, который состоится на этой неделе в Москве.

Гости не только познакомились с Казанью, но и поездили по зимним улицам на велосипедах, чтобы на себе прочувствовать все плюсы и минусы велосипедной инфраструктуры столицы РТ. Благо тот день на прошлой неделе выдался ясный, с легким морозцем. Довелось гостям прокатиться и на раритетном велосипеде из коллекции президента Союза велосипедистов РТ Ильдуса Янышева - четырехместном тандеме. Оказалось, управлять таким чудом техники совсем непросто.

- Тот, кто сидит первый, рулит. Он здесь главный. Два человека - пассажиры. А четвертый исполняет роль груза. Он должен быть самым тяжелым, чтобы уравновешивать велосипед, - объяснил Йонас Эберлейн тонкости езды на длинном тандеме. - Ну, поехали!

…И они поехали! Их сопровождали казанские велосипедисты. Прохожие с удивлением смотрели на необычный велокортеж, улыбались, приветственно махали руками и желали доброго пути.

Гости совершили познавательную и увлекательную велопрогулку по центру Казани, побывали на уроке вождения в детском классе ГИБДД РТ и приняли участие в заседании круглого стола. Вместе с представителями Союза велосипедистов Татарстана, УГИБДД МВД по РТ, комитета содействия развитию туризма г. Казани, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, управления архитектуры и градостроительства исполкома Казани и других организаций и ведомств обсудили современные тенденции и перспективы развития велосипедной культуры и инфраструктуры в Татарстане.

- Наша миссия - продвижение идеи повышения велосипедной культуры и развития велоинфраструктуры в городах. Надо понимать, что велосипед - равноправный вид транспорта, а велосипедист - такой же равноправный участник дорожного движения, как автомобилист и пешеход. Поэтому отношение к ним в любом обществе должно быть серьезное и уважительное, - отметил Йонас Эберлейн, который, кстати, отлично говорит по-русски. - Одна из важных задач - повышение качества обучения правилам дорожного движения в школах. Мы посмотрели, как такие уроки проходят в Казани. Здесь и по техническому оснащению класса, и по содержанию учебной программы - все на самом высшем уровне. Хотелось бы, чтобы как можно больше детей участвовало в таких программах.

Роналд и Ева Клосс путешествуют на велосипеде-тандеме, рама которого сделана из бамбука, чтобы еще раз подчеркнуть экологичность этого транспортного средства.

- Мы проехали уже 7 тысяч километров по 14 странам Восточной Европы. Для нашего международного велопроекта Tandem Crossover выбрали именно Восточную Европу, потому что там ситуация с безопасностью на дорогах намного сложнее и в ДТП гибнет значительно больше людей, чем в Западной Европе, - рассказали Ева и Роналд. - Во время путешествия мы встречаемся с мэрами городов, в которые приезжаем. Обсуждаем с ними вопросы развития велокультуры, экотуризма и предлагаем прокатиться с нами на велотандеме. Только так власти могут понять, насколько их город удобен и безопасен для людей. У нас были встречи с мэрами 30 городов, и только один мэр отказался встретиться с нами.

Роналд признался, что в Казань они приехали с особым волнением и интересом. Дело в том, что он - потомок известного казанского профессора офтальмологии Эмилиана Адамюка. В свое время дочь Эмилиана Валентиевича Наталия вышла замуж за австрийского офицера Бельца и стала придворной дамой при дворе Франца-Иосифа. Так в роду казанского профессора появились австрийские ветви.

- Хорошо, что мы собрались, выслушали друг друга. В Европе велоинфраструктура развита намного лучше, чем у нас. А нам приходится выруливать из того, что есть. Мы проводим велопрогулки по Казани, составляем интересные экскурсионные маршруты и по республике. Один из них - «Путь Тукая». Все эти маршруты составлены так, что по ним могут проехать даже новички, - подвел итоги круглого стола исполнительный директор Союза велосипедистов РТ Дамир Сафин. - Очень интересная идея Евы и Роналда - приглашать на велопрогулки мэров, глав администраций районов. Вместе с представителями местной власти мы могли бы проехать на велосипедах из каждого района Казани до центра города, чтобы увидеть и понять, где самые опасные участки пути, сложные повороты, перекрестки, а потом уже решать конкретную проблему.