В 2018 году на программу перевода системы отопления на индивидуальные котлы выделят более 162 млн рублей.

Татарстан перевел более 49,6 тысячи квартир на индивидуальные системы отопления. В 2017 году почти 3,4 тысячи объектов в пгт Уруссу перевели на индивидуальные системы отопления. Объем финансирования из бюджета Татарстана составил почти 164 млн рублей.

В 2018 году на программу перевода системы отопления на индивидуальные котлы выделят 162,2 млн рублей. Программа перевода системы отопления на индивидуальные котлы стартовала в 2005 году. Она направлена на повышение эффективности функционирования систем теплоснабжения городов и районов республики.