Массовый лыжный забег в столице Татарстана состоится 10 февраля, сообщила в ходе «делового понедельника» в Исполкоме Казани председатель Комитета физической культуры и спорта Светлана Вострикова.
Для проведения «Лыжни России 2018» будет оборудовано три площадки.
Жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов приглашают в Горкинско-Ометьевском лес.
Жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного – на площадку в пойме Казанки в районе улицы Гаврилова.
Главной же площадкой станет стадион «Локомотив», где можно будет сдать норматив ГТО по бегу на лыжах. Мэр города Ильсур Метшин призвал всех руководителей Исполкома, равно как и остальных горожан присоединиться к оздоровительной акции.
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