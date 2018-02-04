Для проведения «Лыжни России 2018» будет оборудовано три площадки. 

Жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов приглашают в Горкинско-Ометьевском лес. 

Жителей Ново-Савиновского и Авиастроительного – на площадку в пойме Казанки в районе улицы Гаврилова. 

Главной же площадкой станет стадион «Локомотив», где можно будет сдать норматив ГТО по бегу на лыжах. Мэр города Ильсур Метшин призвал всех руководителей Исполкома, равно как и остальных горожан присоединиться к оздоровительной акции.