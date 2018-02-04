Жилищные условия улучшили 2323 казанские семьи.

В общей сложности на реализацию соответствующей программы ушло 1,6 млрд рублей, выделенных из федерального Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов республики и города, рассказал в ходе традиционного «делового понедельника» в Исполкоме Казани начальник Управления жилищной политики исполкома города Марсель Абдулхаков.

Ильсур Метшин в свою очередь заметил, что городу и республике не справиться со столь масштабным и затратным проектом, выразив надежду на то, что федеральные власти будут и в будущем способствовать его реализации.

Кстати, программа ликвидации ветхого жилья в Казани существует с 1995 года, на тот момент в нее вошли 5 954 дома, в которых проживало свыше 35 тыс. семей. За 10 лет – до 2005 года – в новое жилье переехало 33 372 семей.