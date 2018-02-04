Ремонтные работы выполняют специалисты Буинских, Приволжских, Казанских и Чистопольских сетей.

В Татарстане завершаются восстановительные работы по ликвидации аварийных отключений электроэнергии в районах, сообщает ОАО «Сетевая компания».

Ремонтные работы выполняют специалисты Буинских, Приволжских, Казанских и Чистопольских сетей.

В ОАО «Сетевая компания» продолжает работать круглосуточный штаб по восстановлению электроснабжения под руководством технического директора компании Илшата Галимзянова. Штаб определил необходимый объем аварийно-восстановительных работ и ответственных исполнителей на каждом участке.

Сегодня с 6:00 и по настоящее время из-за мокрого снега, ледяного дождя, метели, гололеда и сильного ветра (порывами до 19 — 25 м/с) зафиксированы массовые аварийные отключения электроэнергии.

По информации на 12:00, обесточены 6 тыс. 365 человек в Кайбицком, Камско-Устьинском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Арском, Алексеевском, Спасском, Новошешминском районах и в Казани. Отключено 37 населенных пунктов и 186 трансформаторных подстанций 6-10 кВ.