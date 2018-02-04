Оружие принадлежало его отцу.

Верхнеуслонская прокуратура утвердила обвинение в отношении 50-летнего мужчины, который является депутатом одного из сельских поселений. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Депутат обвиняется в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Как считает следствие, в конце 2017 года мужчина нашел отцовский самодельный пистолет в доме родителей. Он забрал его и хранил дома без соответствующего разрешения. Обвиняемый мужчина свою вину признал, дело направлено в Верхнеуслонский районный суд на рассмотрение.