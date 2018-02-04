На борьбу со снежными заносами выведены семь единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники.

Сложности метеоусловий не повлияли на график движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

В Казанском регионе Горьковской железной дороги с 5 января введен усиленный режим работ по уборке снега, подчеркнули в министерстве.

«На борьбу со снежными заносами выведены семь единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Все они распределены в зависимости от объема работы и важности участка. Техника работает по плану, который корректируется в зависимости от метеосводки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отдельные работы проводятся вручную с привлечением 479 железнодорожных работников.

Метель, сильный боковой ветер и осадки повлияли на регулярность выполнения полетов в аэропорту «Казань». Так, самолеты, выполнявшие рейсы из Шарджи, Санкт-Петербурга и Москвы в Казань, произвели посадку на запасных аэродромах. Также отменено и задержано несколько рейсов.

Аэропорты «Бегишево» и «Бугульма» работают в штатном режиме.