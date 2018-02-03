На автомобильных дорогах регионального значения работают 506 единиц спецтехники.

По оперативной информации на 13 часов, на очистку от снежных заносов автодорог федерального и регионального значения в Татарстане вышли 679 единиц спецтехники. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

В частности, федеральные автодороги в республике очищают 173 единицы снегоуборочной техники.

На автомобильных дорогах регионального значения работают 506 единиц спецтехники.

«Ведется постоянная уборка снега и распределение противогололедного материала. На данный момент с учетом прошедших суток использованы 1,6 тыс. т пескосоляной смеси», – говорится в сообщении министерства.

В Татарстане полностью заготовлены противогололедные материалы, в том числе 387 тыс. т песко-соляной смеси.

В распоряжении дорожных организаций имеется 1 тыс. 70 единиц специализированной техники. Она подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях.

Сегодня в Татарстане до 18 часов объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи ранее сообщили о приближающихся сильных осадках в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, сильном ветре до 15 — 20 м/с, метели, гололеде, тумане, возможном сходе снега с крыш зданий. Это связано с выходом на европейскую территорию России активного циклона.



Сильный снег начался 4 февраля в 20.40 и продолжается до сих пор. На Казань за 12 часов обрушилось 79 процентов от месячной нормы осадков.