6 февраля в республике осадки пойдут на спад, а 7 — 8 февраля прекратятся.

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды по снежному шторму на ближайшие пять дней. Специалисты называют снегопады опасным метеорологическим явлением, но обещают, что осадки скоро пойдут на спад.

«Во второй половине дня и вечером 4 февраля, ночью 5 февраля на территории Татарстана под влиянием активных фронтальных разделов южного циклона отмечались осадки в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя, дождя и мороси, в западных районах местами сильные в количестве до 10 — 15 мм. В Казани выпали осадки в количестве 23 мм, что составляет 82 процента от нормы. Ночью выпал снег в количестве 22 мм за 12 часов, что соответствует критериям опасного метеорологического явления», — сказано в сообщении.

Повсеместно отмечался сильный ветер порывами 15 — 21 м/с, в Тетюшах зафиксирован очень сильный ветер, порывами 25 м/с. В большинстве районов наблюдались метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, на западе слабый гололед. Максимальные температуры воздуха вчера днем и минимальные сегодня ночью составили минус 2 — минус 8 градусов.

5 февраля в течение дня сохраняется действие штормового предупреждения. В большинстве районов продолжается снег, местами сильный в количестве до 7 — 10 мм, в западных районах и в Казани — до 10 — 15 мм. В республике продолжается метель. Ветер южный 10 — 15, порывами до 20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха от 1 до 6 градусов мороза, на дорогах снежные заносы.

6 февраля в большинстве районов снег прогнозируется небольшой и умеренный снег. Всего за предстоящие сутки выпадет 2 — 4 мм. Местами будет метель, днем слабая. Ветер юго-западный 7 — 12 м/с, ночью местами порывами до 18 м/с. Температура ночью составит 5 — 10 градусов мороза, на западе республики при прояснениях — до 15 градусов мороза. Днем температура составит 2 — 7 градусов мороза, на западе — до 10 градусов мороза.

7 — 8 февраля по республике местами пройдет слабый снег. Температура ночью составит 6 — 11 градусов мороза, на западе — до 16 градусов мороза, днем 4 — 9 градусов мороза, 7 февраля на западе — до 12 градусов мороза.