Он отмечен по итогам конкурса 2017 года.
Татарстанский исследователь, доцент КНИТУ (КАИ) им. А. Н. Туполева, Алмаз Гайсин удостоен одной из медалей РАН с премиями для молодых ученых России в области проблем машиностроения, механики и процессов управления. Такое решение принял Президиум РАН. Об этом сообщает пресс-служба академии наук. Отметим, что исследователь получил медаль за цикл работ о роли высокочастотного емкостного разряда и разряда постоянного тока с проточными жидкими электродами в процессах обработки изделий.
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