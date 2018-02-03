Ночью на дорогах республики работали 333 единицы снегоуборочной техники.

Днем региональные дороги в Татарстане будут очищать от снега 484 единицы спецтехники, сообщает Миндортранс РТ.

Ночью на дорогах республики работали 333 единицы снегоуборочной техники. Для борьбы с гололедом было рассыпано 1 тыс. 210 т песко-соляной смеси.

В министерстве напомнили, что в Татарстане полностью заготовлены противогололедные материалы, в том числе 387 тыс. т песко-соляной смеси.

В распоряжении дорожных организаций имеется 1 тыс. 70 единиц специализированной техники. Она подключена к системе ГЛОНАСС и подготовлена к работе в зимних условиях.