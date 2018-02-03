В связи с планом «Буран» с казанских автовокзалов «Столичный» и «Южный» автобусы не выпущены в рейсы.

Из-за сложных погодных условий ограничено движение автобусов на межмуниципальных и школьных маршрутах, сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

В связи с введением в Казани плана «Буран» с автовокзалов «Столичный» и «Южный» автобусы не выпущены в рейсы.

С автовокзала «Восточный» на линию выехал один автобус из Казани в аэропорт. «Есть ожидающие на автовокзале», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации автовокзала «Северный», на линии находятся 70 автобусов в направлении Казань — Зеленодольск.

По межмуниципальным перевозкам ни один автобус из 12 районов не выпущен в рейс. В частности, из Алексеевского, Апастовского, Арского, Буинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского, Лениногорского, Тетюшского, Чистопольского районов и из Казани.

Менделеевский и Нижнекамский районы частично выпустили автобусы в рейс.

Также 23 района из 45 полностью отменили выезд школьных автобусов. В том числе Балтасинский, Верхнеуслонский, Муслюмовский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тюлячинский, Чистопольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Нижнекамский районы.

В восьми районах на маршрут вышло ограниченное количество школьных автобусов. В том числе один автобус из 10 в Новошешминском районе, 13 из 14 в Рыбно-Слободском, девять из 22 в Казани, один из 17 в Аксубаевском, пять из 30 в Нурлатском, семь из 12 в Пестречинском, шесть из 16 в Черемшанском и восемь из 23 в Мамадышском районе.