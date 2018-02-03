На столицу Татарстана за половину суток обрушилось 24,2 мм осадков.

Снегопад, обрушившийся за половину суток на Казань, побил рекорд за всю историю наблюдения погоды специалистами метеостанции КФУ. В столице Татарстана наблюдается самый сильный снег на территории республики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сегодня заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

«Активные наблюдения за погодой в Казани проводятся с 1875 года. Если вспомнить историю, то обильные снегопады мы наблюдали несколько зим. В 1945 году 30 марта был сильный снег, количество выпавших осадков составило 22,5 мм. 5 января 1979 года снег и метель длились сутки, выпало 20,8 мм осадков. Сильный трехдневный снегопад был в 1990 году, когда с 18 по 20 февраля выпало 39 мм. Максимальные осадки при этом наблюдались 18 февраля – 21 мм», —рассказала собеседница.

По словам Мадины Шариповой, вчера вечером в Казани наблюдались опасные погодные условия: ледяной дождь и гололед. Сильный снег начался 4 февраля в 20.40 вечера и продолжается до сих пор.

«Со вчерашнего вечера до шести утра сегодняшнего дня выпало 24,2 мм осадков. Это – абсолютный рекорд за всю историю наблюдения на нашей метеостанции. Снегопад продолжается и за сутки эта цифра будет больше», — сказала она.

Высота снежного покрова в городе резко поднялась. Снег не просто ложился, он уплотнялся за счет ветра. В городе продолжается сильная метель, порывы ветра достигают 20 м в секунду.

На Казань за 12 часов обрушилось 79 процентов от месячной нормы осадков. На данный момент в республике сильный южный ветер, местами порывами до 25 м/с, ухудшение видимости на дорогах составляет до 500 метров.