Мэр Казани попросил справиться с последствиями снегопада до 9 часов вечера.

Мэр Казани Ильсур Метшин сказал, что в городе должна пройти «настоящая битва со снегом». Такое мнение градоначальник высказал на деловом понедельнике в исполкоме города.

«Стихийное бедствие, которое обрушилось на центральную часть России, после Москвы в полном объеме дошло и до нас. Такого еще не было — за ночь и сегодняшнее утро выпала февральская месячная норма осадков, поэтому комментарии излишни. Ситуация понятна, будем с ней справляться», — сказал Метшин.

Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) в городе объявлен план «Буран», в связи с чем власти Казани привлекут порядка 300 — 400 единиц уборочной техники к 600 имеющимся единицам.

Мэр Казани уверен, что городские службы справятся с последствиями снегопада, но попросил сделать это в максимально сжатые сроки — до 9 часов вечера.