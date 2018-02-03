Из-за снегопада и метели сформировали круглосуточный штаб по предупреждению и ликвидации аварий.

К аварийно-восстановительным работам из-за непогоды привлекли 36 бригад в составе 104 человек и 36 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

В связи с участившимися отключениями электроснабжения был сформирован круглосуточный штаб по предупреждению и ликвидации аварий под руководством технического директора ОАО «Сетевая компания» Илшата Галимзянова.

К работам привлечены специалисты Буинских, Казанских, Приволжских и Чистопольских электрических сетей. Чтобы исключить возможные риски при климатических нагрузках, и в других районах Татарстана проводят профилактические мероприятия.

Отключения электроэнергии связаны с неблагоприятными погодными условиями: мокрый снег, ледяной дождь, метель, гололед и сильный ветер, порывами до 19 — 25 м/с.