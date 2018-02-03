Для борьбы с последствиями снегопада на автодорогах работает 173 единицы дорожной техники.

Из-за неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах М7 «Волга» и Р-3239 Казань — Оренбург — Акбулак в границах с Татарстаном введено временное ограничение движения грузовых автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Также на автодороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск движение ограничено для грузовых автомобилей.

Для борьбы с последствиями снегопада на подведомственных управлению автодорогах работает 173 единицы дорожной техники. В том числе 84 машины задействовано на очистке проезжей части и обочин от снега трассы М7 «Волга». 56 единиц техники работает на Р-239 Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Татарстан, 14 машин обеспечивают проезд на автодороге Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск, 15 задействовано на автодороге А-295 Йошкар-Ола —Зеленодольск и четыре — на А-151 Цивильск – Ульяновск.