Снегопад и метель, начавшиеся вчерашним вечером и не закончившиеся до сих пор, обрушили на столицу Татарстана месячный объем снега.

Ильсур Метшин в ходе аппаратного совещания Исполкома заметил, что комментарии к сложившейся ситуации излишни – Казань настигло стихийное бедствие, последствия которого необходимо устранить. Председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отметил, что все это время на улицах города работает вся имеющаяся у подрядных организаций техника. Основная ее задача – не допустить снежных заносов и гололеда на проезжих частях. В данный момент ведется привлечение всей доступной в городе техники. Ильсур Метшин также призвал горожан по возможности отказаться от использования личного транспорта в пользу общественного, дабы облегчить расчистку снега на дорогах.