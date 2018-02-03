Хоккеисты олимпийской сборной России в Москве встречались в контрольном матче с хоккеистами московского «Спартака» и одержали победу – 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0,1:0).

Четыре игрока сборной России играли в этом матче за «Спартак». Это защитники Артем Зуб и Егор Рыков, а также форварды Илья Каблуков и Максим Шалунов. Шалунов, имея действующий контракт с ЦСКА, выступал в этом матче в форме «Спартака» - нелепая ситуация.

К сожалении, травму в этом матче получил Кирилл Капризов – его в раздевалку вынуждены были провожать партнеры.