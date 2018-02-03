Баскетболисты казанского УНИКСа в матче регулярного матча чемпионата встречались с одним из аутсайдеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ – ЦМОКИ (Минск) и победили уверенно – 87:62 (25:4, 28:21, 20:16, 14:21).
Наши баскетболисты сумели настроиться на этот матч, и в итоге сумели добиться очередной победы, которая вывела их на первое место в чемпионате Единой лиги ВТБ, поскольку кубанский «Локомотив» уступил саратовскому «Автодору».
7 февраля казанцы дома сразятся в последнем матче группового раунда Кубка Европы с французским «Лиможем».
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