Наши баскетболисты сумели настроиться на этот матч, и в итоге сумели добиться очередной победы, которая вывела их на первое место в чемпионате Единой лиги ВТБ, поскольку кубанский «Локомотив» уступил саратовскому «Автодору».
7 февраля казанцы дома сразятся в последнем матче группового раунда Кубка Европы с французским «Лиможем».