Инцидент произошел в воскресенье утром.
На автовокзале в Нижнекамске загорелся междугородний автобус «Нефаз», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ. Это произошло в воскресенье утром. Огонь вспыхнул в моторном отсеке автобуса, который должен был ехать по маршруту «Нижнекамск – Камские Поляны». Водитель смог справиться с огнем до прибытия пожарных, пострадавших нет. По предварительной версии, причиной стала неисправность систем, узлов и механизмов автобуса.
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