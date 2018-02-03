Он пытался заманить ребят на чердак.

Задержан казанец, который показывал несовершеннолетним непристойные фотографии, сообщает ГТРК «Татарстан». Инцидент произошел в подъезде одного из домов на ул. Глушко. 29-летний мужчина удерживал двух школьников, предлагая им подняться на чердак. Однако дети смогли убежать и рассказали о случившемся родителям. Родители обратились с заявлением в полицию. Выяснилось, что задержанный – инвалид с детства и находится под надзором не только полиции, но и врачей. Сейчас решается вопрос о его помещение в спецклинику для лечения.