Площадь загрязнения составила 109 кв. метров.
В Лениногорске неочищенные канализационные отходы погубили плодородный слой почвы, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Загрязнению подвергся участок, общей площадью в 109 кв. метров. В сточных водах содержание аммония было превышено в 41 раз, нефтепродуктов – в 3,3 раза. По данному факту в отношении лениногорской организации составлены административные протоколы по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований) и ч. 2 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы). Нарушителю придется уплатить штраф в размере 60 тыс. рублей, а также устранить нарушение в течение одного месяца.
Loading...