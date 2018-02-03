Он пройдет 12 февраля в театре им. Г. Камала.
12 февраля в театре им. Г. Камала состоится вечер памяти народного писателя РТ Аяза Гилязова, сообщает ИА «Татар-информ». На сцене выступят артисты театра с хореографической миниатюрой, будут представлены творческие номера и показаны отрывки из спектаклей «Потерянный день» и «Взлетел петух на плетень», которые созданы по произведениям Гилязова. Завершится концертная программа выступлением оркестра театра им. Г. Камала под руководством Фуата Абубакирова.
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