На днях в городе Тетюши после капитального ремонта открыли родильное отделение местной центральной больницы.

Столичные журналисты в ходе пресс-тура, организованного АО «Татмедиа», оценили новые условия, созданные для тетюшинских рожениц.

В этот день в Тетюшах было сразу несколько важных событий, в которых принимал участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Одно из них открытие родильное отделение ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ». Поздравить коллег со значимым событием приехал и министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Сейчас в родильном отделении есть инкубатор, аппарат искусственной вентиляции легких, реанимационный монитор и прочее необходимое оборудование и мебель. А также все предусмотрено для комфорта рожениц и для безопасности новорожденных. Для мам оборудованы две столовые со всем необходимым. На капитальный ремонт и на оснащение было потрачено свыше 22 млн. рублей.

«Руководству района необходимо работать над тем, чтобы молодежь оставалась в городе, не разъезжалась. Сейчас все условия для молодых семей государством создаются», - отметил Фарид Мухаметшин.

Родильное отделение официально начинает прием рожениц и гинекологических больных в понедельник, 5 февраля.