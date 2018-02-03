В первом матче игрового дня сборная Финляндии со счетом 8:4 переиграла сборную Казахстана и завоевала бронзовые медали чемпионата мира.

Но болельщиков, собравшихся на «Арене Ерофей» в Хабаровске интересовал только финал между сборными Швеции и России.

Битва началась – лучше для сборной России и придумать нельзя было. Уже на 2-й минуте Алимаз Миргазов пробил голкипера шведов Свенссона – 1:0.

А еще через три минуты он же оформил дубль в матче подправив мяч в ворота после дальнего броска – 2:0.

Играли россияне широко, а главное – быстро. В одном из случаев шведы подловили наших парней на неточной передачи, и на 16-й минуте Хельмюрс (экс-игрок казанской команды) за счет индивидуальных действий счет сократил – 2:1.

Но уже через десять минут отличился у хозяев после розыгрыша углового Алан Джусоев – 3:1 к перерыву.

Увы, уже в начале второго тайма удаление Джусоева привело к тому, что шведы в большинство вновь сократили отставание до минимума – 3:2.

Но через пять минут Сергей Ломанов выполнил ювелирную скидку на Ишкельдина, и россияне вновь увеличил свое преимущество до двух мячей – 4:2.

Шведы и не думали сдаваться – Берлин в позиционной атаке сумел найти возможность для прицельного удара – 4:3 на исходе 62-й минуты матча. И пока наши парни разбирались, что к чему, Адам Гильям поймал нашу защиту на ошибке, и издевательски завел мяч в пустые ворота – 4:4.

Все приходилось начинать сначала. И вот на 79-й минуте Алмаз Миргазов вывел Россию вперед вновь – одной рукой, с лета, заодно оформив хет-трик – 5:4!

В нервной концовке при трех добавленных минутах нервы у россиян оказались крепче – наши отстояли победный счет, вернув себе звание чемпионов мира.