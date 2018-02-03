Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке провели непростой матч, лишь по итогам четырех напряженных сетов одержав победу над неуступчивым соперником – 3:1 (25:15, 17:25, 25:21, 25:17).

Первый сет, казалось, сложился легко, и игроки «Зенита» непринужденно начали и сет второй, но с самого начала что-то пошло не так. Казанцы все отпускали соперника, как ни старались на приеме и подаче. В итоге второй сет остался за гостями.

Еще во втором сете пришлось делегировать на площадку Леона, и вот в третьем сете казанцы наконец-то вернулись в игру, хотя в концовке гости отчаянно сопротивлялись. И в четвертом сете гости вели в счете – вплоть до счета 14:14. Лишь тогда волжанам удался решающий рывок (18:14), после чего «Зениту» наконец-то удалось довести встречу до победы – 25:17 и 3-1 по сетам.

В следующем туре «Зенит» на своей площадке встретится с самарской «Новой» - до конца регулярного чемпионата волжанам осталось провести четыре матча.