Женщина шла вдоль железнодорожных путей.
В Краснодаре под колеса поезда попала 54-летняя женщина, которая проживает в РТ. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Женщина шла вдоль железнодорожных путей на перегоне «Краснодар-1 – Краснодар-Сортировочный». Она игнорировала сигналы машиниста грузового состава. Это закончилось трагически – поезд сбил женщину. С различными травмами пострадавшую госпитализировали в Краевую клиническую больницу Краснодара, где она вскоре скончалась.
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