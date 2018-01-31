Злоумышленница нанесла ущерб более чем на 40 тыс. рублей.

В Казани полиция задержала женщину, которая подозревается в целом ряде мошенничеств, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани. Женщина находила в Сети объявления о продаже ювелирных украшений. При встрече с продавцом она демонстрировала на смартфоне сообщение о переводе средств и убеждала потерпевших, что средства поступят позднее. Затем она пропадала и не отвечала на звонки.

Полиция установила, что мошенница обманула 17 человек и нанесла ущерб более чем на 40 тыс. рублей.