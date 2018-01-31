Цвет снега в городе изменился несколько дней назад.
Нижнекамцы жалуются, что городской снег изменил свой цвет на серый, сообщает местная телерадиокомпания «НТР». Горожане считают, что это вызвало недомогание, головные боли, кашель, одышку и резь в глазах. По мнению жителей Нижнекамска виной всему нефтяной кокс, который складирует одна из компаний. Сотрудники Закамского территориального управления Минэкологии РТ проверят, опасен ли такой снег для здоровья. Соответствующая жалоба поступила к ним через портал госуслуг.
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