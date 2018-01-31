Волейболистки казанского «Динамо» переиграв в 17-м туре чемпионата российской суперлиги команду «Сахалин» (3:0 (25:17, 25:15, 25:13)),досрочно, за тур до финиша регулярного чемпионата, стали его победительницами, и теперь получат преимущество во всех стадиях плей-офф, включая финал.

Свой последний матч казанки проведут в Саратове против «Протона», но результат этого матча будет иметь значение лишь для саратовской команды.

Матч с «Сахалином» динамовки провели под руководством второго тренера команды Александра Перепелкина, а Ришат Гилязутдинов наблюдал за матчем с трибуны. Самой результативной в матче стала наша Ирина Воронкова – 14 очков.