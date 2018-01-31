Свой последний матч казанки проведут в Саратове против «Протона», но результат этого матча будет иметь значение лишь для саратовской команды.

Матч с «Сахалином» динамовки провели под руководством второго тренера команды Александра Перепелкина, а Ришат Гилязутдинов наблюдал за матчем с трибуны. Самой результативной в матче стала наша Ирина Воронкова – 14 очков.