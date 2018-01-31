В Хабаровске, на крытом стадионе «Арена Ерофей», завершились матчи четвертьфиналов.

Завершились они вполне предсказуемо: Казахстан переиграл Норвегию (6:1), и в этом нет даже намека на сенсацию – игроки из Казахстана, крайне редко там бывающие в силу того, что выступают в России, легко переиграли беззащитных норвежцев, не имеющих даже своего профессионального чемпионата.

Швеция пропустила три мяча от венгров (16:3), а Финляндия от США четыре (13:4).

И только Россия пропустила в четвертьфинале всего один мяч в матче с Германией – 26:1.

Теперь в полуфиналах встретятся Швеция и Казахстан а финны сыграют с Россией. Оба матча пройдут 3 февраля.