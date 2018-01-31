Прокуратура Казани провела проверку одного из интернет-магазинов. В нем продавались футболки с некоторыми надписями провокационного содержания. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Выяснилось, что на вещах были надписи «Бандит», «Шпана», «Самец», «Детский криминал», «Киса» и др. Лексико-семантическая экспертиза установила, что публичная демонстрация подобных надписей оправдывает допустимость насилия, а также противоправного поведения. Закон запрещает распространение такой информации среди детей, в то время как указанный контент не содержал знаков «18+» и «Запрещено для детей». В результате прокуратура города объявила предпринимателю предостережение.