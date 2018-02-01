Пожилая женщина приютила у себя мошенника.

В Татарстане вынесен приговор мужчине, который обманом завладел жильем 80-летней женщины. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Злоумышленник познакомился с женщиной летом 2016 года. Она его приютила, после чего у 45-летнего мужчины возник план как завладеть жильем. Он нанял риелтора, а тот оперативно подыскал для него покупателя и подготовил документы о продаже жилья.

После этого, в декабре 2016 года, злоумышленник, представившись племянником хозяйки квартиры, обманул сотрудника Росреестра, риелтора и покупателя, заключив с последним договор купли-продажи жилья. Экспертиза показала, что на момент заключения сделки не могла руководить своими действиями, так как страдала психическим заболеванием.

В результате мошенник нанес ей ущерб в размере 1,3 млн рублей. Свою вину он полностью признал. Суд приговорил его к 5 годам колонии строгого режима. По иску прокуратуры района договор купли-продажи квартиры был признан судом недействительным, хозяйке вернули ее жилье.