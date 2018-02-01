Для этого она вооружилась ножом, но менеджер магазина отбила выручку.

32-летняя женщина пыталась ограбить магазин по продаже окон в Бугульме. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. Инцидент произошел еще 17 декабря прошлого года. Тогда женщина ворвалась в магазин с ножом и попыталась забрать выручку. Но она получила отпор 41-летней женщины-менеджера. Подозреваемая была задержана полицейскими 31 января. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».