Сегодня Йонас Эберлейн из Германии и супружеская пара из Австрии Роналд и Ева Клосс приняли участие в заседании круглого стола, где вместе с представителями Союза велосипедистов Татарстана, УГИБДД МВД по РТ, Комитета содействия развития туризма, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Управления архитектуры г. Казани и других структур обсудили современные тенденции и перспективы развития велосипедной культуры и инфраструктуры в Татарстане.

А потом гости смогли прокатиться по зимним улицам Казани на раритетном велотандеме, рассчитанный на 4 велосипедистов.

Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».

