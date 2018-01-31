Обращение в СМИ Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Уважаемые татарстанцы!

Семьдесят пять тому назад на берегах Волги отгремели последние выстрелы великой битвы под Сталинградом. Это грандиозное сражение, продолжавшееся почти полгода, обозначило коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.

Сталинград стал символом мужества и несгибаемости духа нашего солдата, таланта и мастерства наших полководцев. Победа пришла и благодаря самоотверженности, выдержке тружеников тыла. Заметный вклад в сталинградскую эпопею внес и Татарстан. Тысячи и тысячи сыновей и дочерей нашей республики сражались у волжских берегов. Защитники города передавали из уст в уста имя известного снайпера, бывшего казанского рабочего Анатолия Чехова, лично уничтожившего 265 гитлеровцев.

В обороне знаменитого «Дома Павлова» отличились бронебойщик ефрейтор Рамазанов и красноармеец Шкуратов. Старались сделать эффективным каждый боевой вылет летчики истребительного авиаполка под командованием Героя Советского Союза Фарида Фаткуллина.

Свою лепту в снабжение армии всем необходимым – вооружением, обмундированием, продовольствием внесли предприятия и организации ТАССР. Тыл в тот период был подлинным вторым фронтом Великой Отечественной.

Сердечно поздравляю с 75-летием разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом наших ветеранов, активистов военно-патриотических организаций, работников военно-исторических музеев и всех татарстанцев.

Пусть Сталинградская Победа всегда будет грозным уроком недругам России и предметом законной гордости для всех нас.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

