Уважаемые татарстанцы!

Семьдесят пять тому назад на берегах Волги отгремели последние выстрелы великой битвы под Сталинградом. Это грандиозное сражение, продолжавшееся почти полгода, обозначило  коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. 

Сталинград стал символом мужества и несгибаемости духа нашего солдата, таланта и мастерства наших полководцев. Победа пришла и благодаря  самоотверженности, выдержке тружеников тыла. Заметный вклад в сталинградскую эпопею внес и Татарстан. Тысячи и тысячи сыновей и дочерей нашей республики сражались у волжских берегов. Защитники города передавали из уст в уста имя известного снайпера, бывшего казанского рабочего Анатолия Чехова, лично уничтожившего 265 гитлеровцев.

В обороне знаменитого «Дома Павлова» отличились бронебойщик ефрейтор Рамазанов и красноармеец Шкуратов. Старались сделать эффективным каждый боевой вылет  летчики истребительного авиаполка под командованием Героя Советского Союза Фарида Фаткуллина. 

Свою лепту в снабжение армии всем необходимым – вооружением, обмундированием, продовольствием внесли предприятия и организации ТАССР. Тыл в тот период был подлинным вторым фронтом Великой Отечественной.
Сердечно поздравляю с 75-летием разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом наших ветеранов, активистов военно-патриотических организаций, работников военно-исторических музеев и всех татарстанцев.

Пусть Сталинградская Победа всегда будет грозным уроком недругам России и предметом законной гордости для всех нас.

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
 