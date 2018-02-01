Организаторы мероприятия приглашают всех неравнодушных к истории страны почтить память героев.

Завтра, 3 февраля, в казанском парке Победы в рамках акции #Россиявмоемсердце пройдет митинг-концерт, посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве.

Организаторы мероприятия приглашают всех неравнодушных к истории страны и населяющих ее народов почтить память тех, кто ковал победу под Сталинградом. Состоится возложение цветов к Вечному огню.

Организуют митинг-концерт региональные отделения «Бессмертного полка России», объединения «Отечество» и всероссийской общественной организации «Боевое братство».

Сталинградская битва была одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Она началась 17 июня 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го победой советских войск. Этот момент стал переломным для боев на Восточном фронте и для Второй мировой войны в целом.

Указ о праздновании 75-летия разгрома Красной Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в феврале прошлого года подписал Президент РФ Владимир Путин.