Что есть баскетбол Европе? В том смысле, что это лишь тень американского баскетбола в его топовом виде - NBA.

И дело даже не в том, что каждая четверть за океаном на две минуты длиннее, а зона трехочкового броска чуть подальше. К чему бы это сказано? В очередном матче Евролиги ЦСКА принимал мадридский «Реал». Ничего такого в этом матче не было. Кроме одного – высочайшего мастерства исполнителей. Подчеркиваем – европейского масштаба. И в составе ЦСКА, и в составе «Реала» собрались ребята, списанные из НБА (Родригес, Хряпа, Хантер, Фернандес), или еще желающие туда попасть (Дончич). В итоге ЦСКА ЦСКА обыграл «Реал» со счетом 93:87.