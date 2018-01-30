Казанский «Рубин» на втором зимнем сборе в Белеке провел свой второй контрольный матч. На этот раз Курбан Бердыев в стартовом составе выставил следующих игроков: Рыжиков – Набиуллин, Гранат, Навас, Кудряшов – Подберезкин, Оздоев – Жемалетдинов, Канунников, Азмун.

На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который из-за спины Курбана Бердыева снимал происходящее на любительскую видеокамеру – было интересно.

Азмун был мало заметен и инертен, а вот Канунников проявил чудеса недопонимания – дважды выводил его Набиуллин на решающие удары, и дважды Канунников оказывался там, где профессиональный футболист просто не может оказываться. Правда, в одном голевом моменте он угодил-таки в штангу.

Еще раз в штангу попал и Жемалетдинов. После первого тайма на табло – грустные 0:0. Вопреки ожиданиям, после первого тайма сразу Бердыев массовых замен не произвел (лишь Акмурзин заменил Рыжикова), и Жемалетдинов и Азмун дважды в начале второго тайма не реализовали выходы один на один с вратарем норвежцев.

На 57-й минуте пошли наконец-то замены в составе «Рубина» - вышли Зиганшин, Ахметов, Устинов…Увы, Зиганшин почти сразу же получил травму.

А на 81-й минуте норвежцы Забили, когда Кузьмин упустил своего игрока на приеме, и тот с близкой дистанции поразил цель – шансов у Акмурзина не было 0:1.

Молодежь «Рубина» отыграться не смогла – обидное поражение.