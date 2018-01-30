Законопроект о бесплатной земле для хосписов прошел все виды экспертных советов и получил высокую оценку в Госдуме. Об этом в рамках онлайн-приема сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Тема развития паллиативной медицины была поднята не случайно. 4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщает tatarstan.er.ru.

«Сегодня медицина дает возможность людям с тяжелыми онкологическими заболеваниями жить качественно, путешествовать, не обременять свою семью и, главное, не страдать от боли. Мы хотим, чтобы эти возможности были доступны для всех», - говорит Айрат Фаррахов.

Строительство хосписов за счет пожертвований - мировая практика. Акцент на роли некоммерческих организаций в развитии хосписного движения сделали и в Госдуме.

«Мы не просим для строительства хосписов бюджетные деньги, в нашей стране это и невозможно. Средства идут на детские сады, школы, помощь бедным. Мы хотим создать условия, чтобы те, кто готов пожертвовать деньги, были уверены в их целевом использовании. Ну и, конечно, бесплатные земельные участки - это мера поддержки хосписного движения», - отметил депутат.

Законопроект предусматривает два направления - внесение изменений в Земельный кодекс и в закон о некоммерческих организациях.

Айрат Фаррахов подчеркнул, что вопрос по хосписам в России все еще остается нерешенным. Необходимо минимум 500 таких учреждений, в то время как их имеется 100, и то лишь в крупных городах.

Свою эффективность уже показал казанский хоспис. Он объединяет лучшие технологии и в обезболивании, и в психологической помощи.

Как рассказал депутат, уже есть конкретный план развития хосписного движения в Татарстане, который обсуждался с Владимиром Вавиловым - учредителем казанского хосписа. Хосписы нужны в Набережных Челнах и Альметьевске. По примеру Казани развитие начнется с выездной службы.

«Но очень важно развивать не только паллиативную медицину, но и диагностику. Нужно вовремя обращаться к врачу, проходить обследования. Возможности медицины не безграничны, но очень большие, своевременная диагностика позволяет излечить практически любой вид рака», - отметил депутат.

Уже к марту в России планируют принять Национальную онкологическую программу. По мнению депутата, она должна предусматривать развитие научных исследований, финансовое обеспечение.