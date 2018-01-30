Форекс привлекает большое количество разных людей. Торговля на этом финансовом рынке позволяет трейдерам зарабатывать и иметь стабильный доход.

Кто такие трейдеры?

Любые финансовые операции, которые совершается на Форекс, осуществляют трейдеры.

Трейдеры на Форекс– это спекулянты валютными парами, которые зарабатывают на разнице котировок курса валют. Торговать на Форекс может любой желающий, но лучше это делать после изучения основ и соответствующей подготовки.

Как зарабатывают трейдеры?

На Forex можно зарабатывать разными способами:

При помощи торговли. Спекулятивная торговля валютными парами.

На партнерских программах, которые предлагают брокерские компании для привлечения клиентов.

Принимая участие в конкурсах и турнирах.

Инвестируя в ПАММ счета и другие активы.

При помощи фриланса.

От чего зависит доходность в торговле?

Для того чтобы прибыльно торговать на Форекс, каждый новичок должен научиться верно прогнозировать изменение рыночного движения, изучить закономерности финансового рынка, основы мани менеджмента, психологию трейдинга.

Доходность трейдера будет зависеть от того:

Как верно он спрогнозирует изменение рыночных котировок, то есть направление движения рынка;

Как правильно он будет использовать свои депозитные средства;

С какой точностью и, в какой последовательности он будет соблюдать закономерности финансового рынка;

От опыта торговли трейдера;

От умения использования инструментов трейдинга.

С чего начать новичку?

После регистрации на сайте брокера клиент может открыть специальный учебный счёт. В большинстве случаев данная версия для торговли предоставляется в бесплатном доступе, и называется демонстрационный счет. Его еще называют тренировочным виртуальным счетом, с максимально приближенными к реальному рынку торговыми условиями. После регистрации на сайте брокера на него начисляются денежные единицы, которые являются виртуальными.

Начать торговать на Форекс лучше всего именно на демонстрационном счёте, так как это позволит клиенту полностью избежать каких-либо финансовых рисков и попробовать свои силы в трейдинге без убытков и потерь.

Для чего нужен демонстрационный счет?

Он выполняет сразу несколько функций. Для новичков: позволяет познакомиться с торговлей на финансовом рынке и освоить торговую платформу, узнать ее функционал, протестировать различные настройки. Здесь же он сможет отработать торговую стратегию и получить первые торговые навыки.

Для профессионалов: замечательная площадка для тестирования новых торговых стратегий и технических индикаторов, улучшение показателей по имеющимся торговым методам; автоматизированных программ, роботов и советников.

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Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

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