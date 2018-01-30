Всероссийская выставка собак «Белый Барс» проходила в Казани в конце января. Накануне в городе случился один из больших снегопадов - тем более уместным показалось ее название. На свой главный зимний бал из разных городов съехались три с половиной сотни представителей собачьей аристократии с сопровождающими лицами.

Нарядные комбинезончики, стильные прически, сдержанные манеры породистых псов - все как пристало членам благородного собрания. Как принято на зимних вернисажах, прибыло множество дебютантов-юниоров, впервые представлявшихся высокому жюри. Это первый шаг в их выставочной карьере на трудном пути восхождения к заветной цели - занять достойное место в племенном сообществе, внести свой вклад в формирование следующего поколения собачьей элиты.

Каждый из этих ухоженных созданий выглядит как живое произведение искусства, да собственно, таковым и является как результат объединенных усилий природы, селекционеров и хозяев, готовивших собак к выставочной работе. Не устаешь удивляться разнообразию пород. Белые пушистые лайки (самоеды) похожи на свежие сугробчики за окном павильона, а австралийские овчарки, наоборот, на фоне снегов радуют яркой пестротой. Вызывает невольное почтение сдержанная сила мощных собак типа тибетских мастифов, но женский взгляд не может не задержаться на «мимишных» комнатных собачках вроде папильонов. Веселая мордочка и роскошные уши вразлет как крылья бабочки! «Папильон» и означает в переводе «бабочка».

Каждый год на подобных выставках появляются все более экзотические животные со всех концов света. Вот грациозная как балерина остроухая собачка с длинной шейкой, ушками торчком, будто затянутая в шоколадную замшу. Порода называется Чирнеко дель Этна, маленькая сицилийская борзая, охотник на кроликов. Глаз не отвести, когда резвится это гармонично сложенное создание и под бархатной шерстью мускулатура будто переливается.

Трудно поверить, что все эти столь непохожие друг на друга животные, чьи размеры и вес различаются между собой в десятки раз, принадлежат к одному и тому же биологическому виду.

Так кого же судьи признали на этот раз королевой бала - лучшей собакой выставки «Белый Барс - 2018»? Ее зовут Мерелен Бриллиант Блонд - это большая пуделица, проживающая со своей хозяйкой в славном граде Казани. Масть королевы? Белая конечно, Мерелен - белоснежная блондинка.