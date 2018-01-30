Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Татарстан!

Роскомнадзор напоминает, что в соответствии с требованиями части 4 статьи 25 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, осуществляющие обработку персональных данных, но не зарегистрированные в Реестре ОПД, обязаны направить в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных Уведомление об обработке персональных данных, а с 1 сентября 2015 года дополнительно с указанием сведений о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ согласно требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» (на территории Республики Татарстан - по адресу: ул.Гарифьянова, 28а, г. Казань, 420138, а/я 25). Телефоны для справок: (843) 528-04-13 или 528-04-32 Адрес электронной почты: onopd@gsnrt.ru. Сайт: http://16.rkn.gov.ru/directions/personal-data/formy-dokumentov/.

Операторы, зарегистрированные в Реестре ОПД до 1 июля 2011 года, обязаны были направить в Роскомнадзор через его территориальные органы Информационное письмо о внесении изменений в сведения об операторе в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных (указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона «О персональных данных»), не позднее 1 января 2013 г., а с 1 сентября 2015 года с учетом и требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ – Информационное письмо о внесении изменений в сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан РФ (http://16.rkn.gov.ru/directions/personal-data/p10197/).

Роскомнадзор обращает внимание, что за непредставление или несвоевременное представление в Уполномоченный орган информации по запросу установлена административная ответственность согласно статье 19.7 КоАП РФ.