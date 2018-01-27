К 145-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина и 150-летию со дня рождения Алексея Максимовича Горького

Нынешний год богат на культурные события. Для Литературно-мемориального музея А.М.Горького в Казани их сразу несколько.

13 февраля 2018 года исполняется 145 лет со дня рождения великого артиста, которому было суждено стать гордостью не только русского искусства, но и мировой культуры в целом, нашего земляка Федора Ивановича Шаляпина. А 28 марта мы празднуем 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького. В декабре 2018-го еще один юбилей - 80 лет с момента создания Литературно-мемориального музея А.М.Горького - старейшего литературного центра Татарстана, который сегодня представляет фактически два музея: А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина.

Жизненные пути Горького и Шаляпина не только пересекались, но и были связаны с Казанью. Казань как духовная родина Горького и родина фактическая Шаляпина стала краеугольным камнем в судьбе обоих: не пройди свои университеты Алексей Пешков в Казани, возможно, мировая литература не узнала бы Максима Горького. А если бы юный Федор Шаляпин в 1883 году случайно не посетил Казанский городской театр, который его «свел с ума, сделал почти невменяемым», неизвестно, увидела бы мировая сцена гения вокального искусства Шаляпина.

Когда сознательно ищешь руку провидения в биографиях этих людей, невольно находишь удивительные совпадения в их жизни. Как будто предначертано было им в юности испытать много горя и лишений, чтобы пройти дорогой сопротивления окружающей среде и двигаться к своей мечте - взойти на вершину славы и успеха.

…Они познакомились в 1901 году в Нижнем Новгороде. Вспоминая прошлое, писатель и актер перебирали в памяти события и лица, в том числе и в Казани. Пребывая в нашем городе, они много раз ходили по одним и тем же улицам и наверняка встречались. Да, точно встречались! В 1888 году, когда молодой Шаляпин подрабатывал статистом в Казанском городском театре, Алексей Пешков был принят в хоровую группу труппы театра, они, предположительно, выходили вместе на сцену в спектакле «Демон». Но вряд ли нелюдимого, нескладного и одновременно восторженного двадцатилетнего Пешкова мог заинтересовать в качестве знакомца долговязый подросток Шаляпин. Тем более что совсем недавно Алексей Пешков пережил духовный кризис от разочарования в жизни, в которой «столько было лжи и тяжести кругом», совершил попытку уйти из жизни на берегу Казанки и медленно оправлялся от горьких минут, пережитых в Казани.

Сопоставляя этапы биографии, Горький и Шаляпин вспоминали и кулачные бои в Суконной слободе, на льду загадочного озера Кабан. Без сомнения, вспоминали они и масленичные гуляния на Николаевской площади, где маленький Федор стоял как зачарованный перед балаганом ярмарочного деда, фокусника и чародея, владельца «Яшкиного балагана» Якова Мамонова, а шестнадцатилетний Алексей спешил разносить булки в Императорский Казанский университет и проходил через эти места. А Волга, великая русская река - тот самый корень, который, по словам Шаляпина, был в Горьком. Да и сам Федор Иванович был явлением волжским.

Наверняка молодой Федор Шаляпин забегал за ароматными кренделями, караваями в маленькие булочные народника Андрея Деренкова на улице Театральной рядом с Казанским городским театром и на улицу Большая Лядская, где работал подручным пекаря Алексей Пешков в середине 1880-х годов. На месте одной из булочных Деренкова (на Большой Лядской, ныне Горького) позднее будет создан казанский Дом-музей А.М.Горького, где появится и шаляпинская тема.

Пройдут годы, но мы вновь будем находить интересные совпадения в судьбах наших героев. Так, формирование коллекции музея, представляющей материалы о жизни и творчестве А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина, тоже имеет удивительную историю.

В конце 1940-х годов директор музея Мария Николаевна Елизарова познакомилась с женой писателя Екатериной Павловной Пешковой, которая в 1949 году приехала в Казань вместе с Ириной Федоровной Шаляпиной - дочерью артиста от первого брака. Благодаря последним в музее появились уникальные экспонаты - подлинные вещи великих писателя и артиста.

Символично, что дружба Горького и Шаляпина, пронесенная через годы и, несмотря на все разногласия, сохраненная между ними, была продолжена их близкими. Много, много параллелей можно провести между судьбами Горького и Шаляпина. Но мне хотелось бы остановиться на одном интересном факте из их жизни.

Будучи не только великим прозаиком, драматургом, но и великолепным публицистом, Горький создал замечательные литературные портреты своих современников, среди которых почему-то мы не встретим имени Шаляпина. А между тем артист был не только его ближайшим другом, соратником на протяжении почти трех десятков лет, но и, если хотите, соавтором. Автобиография Федора Шаляпина «Страницы из моей жизни» была в начале 1910-х годов инициирована Горьким, который на протяжении нескольких лет уговаривал певца написать книгу о своей жизни. В 1916 году в Форосе началась совместная работа над книгой, а в 1917 году в журнале «Летопись» вышли первые главы.

Зато, пожалуй, самым искренним и трогательным литературным портретом самого Максима Горького являются два очерка, созданные Федором Шаляпиным. Это очерк «Об А.М.Горьком» (своеобразная эпитафия на смерть своего друга в 1936 году), опубликованный как некролог в одной из парижских газет. Артист с необыкновенной чуткостью и точностью раскрывает истинный характер и душу писателя, прощает ему обиды, которыми были наполнены последние годы их взаимоотношений. «Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейших интонаций сомнения знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки - все это имело один-единственный корень - Волгу, великую русскую реку и ее стоны…» - напишет Федор Шаляпин.

Но особенно поэтичным и проникновенным станет второй очерк певца о литераторе - «Цветы моей Родины», написанный в мае 1908 года для французской газеты Matin. Это размышление о загадочной русской душе. С каким трепетом он описывает характер своего «Максимыча» (так Федор Иванович шутливо называл Алексея Максимовича), его сентиментальные причуды (писатель мог растрогаться и пустить слезу от нахлынувших чувств, видимо, из-за невероятной способности к эмпатии).

Так почему же Горький так мало написал о Шаляпине? Возможно, понимая масштаб гения Федора Шаляпина, Максим Горький осознавал, что ни один литературный опус не в состоянии передать величие таланта артиста, все слова излишни, когда звучит голос Шаляпина. Но оставим догадки…

В казанском музее имена А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина объединены, мы говорим о великой дружбе двух великих людей - о цветах нашей Родины.