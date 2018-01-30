Сегодня наша беседа с заместителем Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, координатором проекта в РТ «Историческая память» всероссийской политической партии «Единая Россия» Татьяной Ларионовой.

Проект выстрадан и востребован

- Татьяна Петровна, в чем суть этого федерального проекта?

- Главные направления партийного проекта - патриотическое воспитание молодежи, восстановление памятников историко-культурного наследия, сбережение исторических традиций народов России, сохранение духовных и семейных ценностей. Каждый народ жив до тех пор, пока жива его историческая память. Так что проект выстрадан и востребован. Это вызов времени. Хорошо, что он был так активно поддержан на всех уровнях власти.

Только в Татарстане около 1500 объектов культурного наследия, из них в Казани - около 450 памятников истории и культуры. Все они разные. Но это наша история. Их объединяют наша земля, история наших предков, последовательная политика Татарстана по укреплению мира и согласия между народами независимо от национальности и веры.

- Каковы основные направления проекта в республике?

- Многие значимые объекты, реализуемые под эгидой проекта «Историческая память», создаются при помощи благотворительных ресурсов. Татарстан - единственный регион в России, в котором находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: историко-архитектурный ансамбль Казанского кремля, Болгарский историко-археологический комплекс и жемчужина православной культуры - Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск. Эти уникальные объекты восстанавливаются и реставрируются не только на средства федерального и республиканского бюджетов, но и на благотворительные пожертвования.

По инициативе координационного совета РФ по реализации партийного проекта «Историческая память» средства федерального бюджета выделены на реставрационные работы Азимовской мечети и ремонтно-реставрационные работы Петропавловского собора с колокольней.

Конечно же, эти значимые для республики мероприятия состоялись в тесном сотрудничестве с Министерством культуры РТ, Министерством образования и науки РТ, Министерством по делам молодежи РТ, волонтерскими организациями, военно-патриотическими клубами.

От средневековых боев до телеолимпиады

- Какие мероприятия и акции в рамках проекта проведены в Татарстане?

- Республика горячо откликнулась на проект «Историческая память». Я перечислю лишь несколько особо запоминающихся событий.

Состоялся общереспубликанский митинг «Свеча памяти», посвященный 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Тысячи людей в ночь на 22 июня зажгли свечи в память о тех, кто героически погиб на полях сражений, ветеранах, ушедших от нас.

Удивительно трогательным мероприятием стало прочтение фронтовых писем у Вечного огня в парке Победы известными людьми республики.

Одно из ярких событий, которое состоялось в рамках проекта, - открытие Музея Шигабутдина Марджани в Арском муниципальном районе. Оно было приурочено к 200-летию татарского просветителя и стало возможным благодаря депутату Государственного Совета РТ Лутфулле Нурисламовичу Шафигуллину.

Было много конкурсов. Конкурсы видеоработ - «Хроника памяти», «Моя малая родина», «Герои нашего времени», конкурсы фоторабот - «Наша Победа», «Фотоплакат», в которых приняли участие более 1200 человек. Это и республиканские конкурсы Министерства образования и науки РТ: «Историческая память», «Путешествия к истокам», «Листая страницы истории школы…», «Их именами названы улицы…»

Нас в очередной раз удивил Болгар своим фестивалем средневекового боя, который приобрел статус международного благодаря участию в нем российских и международных клубов исторической реконструкции. Праздник собрал более 40 тысяч гостей.

Более 3 тысяч участников - жителей Казани и гостей столицы - объединил массовый велопробег «Ночной велофест», проводимый под эгидой проекта «Историческая память». Он был посвящен теме благотворительности, и все собранные во время мероприятия средства были направлены на приобретение велотренажеров для детей с ДЦП в целях развития у них опорно-двигательных функций.

Можно отметить и региональный этап всероссийской телеолимпиады «Умники и умницы» на тему «Болгар и Свияжск» с участием кандидата исторических наук, профессора, заведующего кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрия Павловича Вяземского. В муниципальном этапе телеолимпиады приняли участие более 400 десятиклассников. В полуфинал игры вышли 75 человек из 29 муниципальных образований Татарстана.

Молчащие «свидетели» военных лет

- Одно из интереснейших направлений проекта - «Письма военных лет. 1941 - 1945 гг.»...

- Сегодня нет необходимости доказывать, что лишь тот народ, который воспитывает молодежь на примере своей героической истории, может быть уверен в завтрашнем дне. С уходом из жизни ветеранов - главных носителей боевых традиций - в обществе может происходить ослабление общенационального морального и воспитательного потенциала.

Из республики на фронт были призваны 700 тысяч человек, но к родным очагам с полей сражений не вернулись около 350 тысяч лучших сынов и дочерей Татарстана. Вдумайтесь! Погиб каждый второй, ушедший на войну. От многих сохранились только письма. Наш проект призван увековечить их - красноречиво молчащих «свидетелей» тех суровых дней.

Письма фронтовиков, бережно сохраненные в архивах, музеях, библиотеках, семейных архивах, передаются в Государственный комитет РТ по архивному делу, оцифровываются, и их электронные копии размещаются на портале «Архивы Республики Татарстан». На сегодня передано в архив более 3000 писем, размещено уже более половины. Только из семейных архивов для сканирования передано более 1000 писем, остальные письма были сохранены в государственных и муниципальных музеях, школьных и заводских музеях. После размещения на портале электронных копий оригинальные экземпляры либо возвращаются владельцам, либо по желанию родственников передаются в Музей-мемориал Великой Отечественной войны Национального музея Министерства культуры РТ.

Совместно с Госархивом при активном участии фотохудожника Евгения Кулешова организована передвижная фотовыставка «Письма военных лет», на ней представлены 26 художественно оформленных в стиле военной тематики планшетов с письмами фронтовых лет. Экспозиция «поедет» по республике и в каждом муниципальном районе будет дополняться письмами земляков.

Еще раз хочу подчеркнуть, что «Единая Россия» и ее фракция в Госсовете РТ активно участвуют в деле сохранения культурного наследия народов нашей страны. Это важно. Потому что без памяти нет истории, без истории нет культуры, без культуры нет духовности.