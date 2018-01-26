Что-то зима на исходе второго месяца разошлась: метели, морозы, от которых мы отвыкли. В такие дни хочется прижаться к теплой печке, как в далеком деревенском детстве, и никуда не выходить. Есть проверенный рецепт, как прибавить в доме тепла и согреться всей семьей. Надо печь пироги!

Пирог яблочный с корицей

Ингредиенты: сметана - 2 стакана, майонез - 3 - 4 ст. ложки, сухие дрожжи - 1 пакетик, сахарный песок - 1 стакан, соль - 1 ч. ложка, корица - 1 ст. ложка, яйцо куриное свежее - 2 шт., мука - 4 стакана, растительное масло - 3 - 4 ст. ложки, зеленые крупные яблоки - 3 шт.

В миске соединить 1 стакан сметаны комнатной температуры, майонез, дрожжи, 1 столовую ложку сахарного песка и чайную ложку соли. Смешать, постепенно всыпать муку. Готовое тесто должно легко отставать от стенок посуды. Надо полить его растительным маслом, сделать пальцами углубления, накрыть полотенцем и поставить в теплое место для подъема на 1,5 часа.

Яблоки очистить от кожуры, нарезать на небольшие дольки и переложить в глубокую посуду. Всыпать 0,5 стакана сахарного песка, половину корицы и перемешать.

Когда тесто подойдет, раскатать его в большую лепешку, смазать растительным маслом, посыпать по всей площади оставшейся корицей. Скатать в рулет, затем в колобок и снова раскатать в лепешку. Готовый полуфабрикат переложить в смазанную маслом форму для запекания (лучше всего глубокую) и наполнить яблочными дольками.

Стакан сметаны смешать с оставшимся сахаром, добавить два яйца и аккуратно взбить. Полученную смесь равномерно вылить поверх яблок. Выпекать пирог 1 - 1,5 часа. При подаче можно слегка посыпать корицей.

Приятного аппетита!